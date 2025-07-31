美國關稅限期將至　特朗普擬對台灣等未達成協議夥伴徵更高關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）延後至8月1日實行的關稅暫緩期限將至，儘管他旗下政府近期接連與多個貿易夥伴達成貿易協議，但仍未與包括台灣在內、受外界關注的另外6個貿易夥伴達成協議。美國《政治報》（Politico）報道指，特朗普計劃在7月31日簽署行政命令，實施已擬定的關稅，並避免新稅率回落至他4月最初設定的稅率，即將對未達成協議的貿易夥伴加徵更高關稅。



報道指出，這6個受到關注但仍未與美國達成協議的貿易夥伴包括墨西哥、加拿大與台灣，負責與美國交涉的談判團隊就指，他們已向華府作出讓步展現談判誠意，但他們均對能否達成較4月2日「對等關稅」的更低稅率感到悲觀，強調美國關稅稅率提高，將對本地依賴對美出口的企業造成打擊。

報道強調，儘管台灣的貿易談判代表數月來與美國交涉以免被加徵32%的美國關稅，還承諾加購美國貨，而事關貿易的談判本週還在華盛頓繼續進行，但至今未取得突破。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園執一款寫有關稅稅率的展示版宣布「對等關稅」。（Reuters）

報道分析，台灣因美國關稅面臨內外受壓的僵局，領導人賴清德一是選擇妥協——接受美國嚴苛的貿易條款同時面臨民眾反對的風險，一是選擇拒絕——面臨與特朗普關係疏遠的風險，同時加大日漸與北京關係轉低且增加的地區安全擔憂。

有消息人士就指出，對台灣而言，搞壞與特朗普關係的風險是存在的。更有熟悉雙方談判人士指美國在談判條款上對貿易夥伴台灣極為嚴苛，以致「像壓榨檸檬一樣壓榨台灣（squeezing Taiwan like a lemon）」，旨在讓美國在市場準入上「得到一切」。