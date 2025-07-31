美歐達成貿易協議　白宮官員：歐盟已向特朗普屈服

中國新聞網消息，持續幾個月的美歐貿易拉鋸戰，本周以歐盟作出較大讓步為代價暫時告一段落。

雙方達成的新貿易協議雖成功按下了貿易戰升級的暫停鍵，卻也成了美國白宮官員的談資。美國總統副助理、反恐事務高級主任戈爾卡（Sebastian Gorka）在保守派電視新聞網絡Newsmax節目中表示，歐盟實際上已「屈膝」於特朗普（bent at the knee）。



戈爾卡稱，這項新協議不僅將給美國帶來前所未有的關稅收入，還代表着在與歐盟的地緣政治博弈中取得了勝利，「這是歷史性的時刻」。

「即使是像我這樣認識（特朗普）總統十年的人，都難以相信整個歐盟會屈服於『美國優先』政策，說『好吧，我們再也不當搭便車的了。我們不會再利用全球貿易體系了。特朗普總統，你贏了，我們願意接受15%的關稅』」，戈爾卡說。

圖為2025年7月27日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與美國總統總統特朗普（Donald Trump）會面。（Reuters）

他認為，正是特朗普的關稅政策，迫使歐盟屈服於美國的經濟領導地位。最新的貿易勝利印證了「美國優先」政策的合理性。

戈爾卡補充道，「那些所謂的『專家』曾告訴我們，總統的關稅政策會導致股市崩盤，會讓我們再次陷入大蕭條。但你們現在看到的，是常識的勝利，是『美國優先』政策的成功實踐」。

他稱，事實證明，特朗普的強硬風格取得了專家們未能預料到的實際成果。

他還透露，自己已多次和美國政府的同事們說過，「如果你不明白特朗普總統正在推動具有全球影響的地緣政治巨變，這些變化將在未來50年到100年改變世界，那你就是個蠢貨」。

圖為美國總統特朗普及其支持者2024年5月在紐約曼哈頓刑事法庭外。圖中右二為美國總統副助理、反恐事務高級主任戈爾卡（Sebastian Gorka）。（Getty）

根據美歐27日達成的新貿易協定，雙方確認美對歐基準關稅將是15%。此外，歐盟將比先前增加6000億美元對美投資，歐盟還將購買美國軍事裝備和價值7500億美元的美國能源產品。有外媒指出，雖然美歐在關稅稅率上達成一致，但在藥品和鋼鋁兩大關鍵問題上表述不一，協議落地可能仍有變數。

儘管歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）極力為自己臉上「貼金」，稱「15%的關稅水平是能爭取到的最好結果」，但歐洲各界並不買賬。

匈牙利總理歐爾班（Victor Orban）在參加播客節目時炮轟，美歐協議並非勝利，而是一場失敗，馮德萊恩未能為歐盟爭取到有利的貿易條款。「這根本就不是特朗普和馮德萊恩達成了一項協議，而是特朗普把馮德萊恩當作早餐吃掉了。」

圖為美國總統副助理、反恐事務高級主任戈爾卡（Sebastian Gorka）。（Getty）

法國總理貝魯（Francois Bayrou）則將該協議稱之為「馮德萊恩-特朗普協議」。他在社交平台「X」上抨擊道，「當一個由自由人民組成的聯盟，為捍衛共同價值和共同利益而團結在一起，最終卻選擇屈服時，這無疑是灰暗的一天。」

同樣對協議表示不滿的還有德國總理默茨（Friedrich Merz）。在他看來，新協議將重創德國經濟，15%的關稅是一個「沉重的負擔」。他堅信這些關稅也會損害美國，並加劇美國的通貨膨脹。

儘管意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）試圖將這一協議描述為一項積極進展，但意大利前總理、五星運動黨領袖孔特（Giuseppe Conte）諷刺說：「有一個贏家——美國總統特朗普，還有一個輸家，或者更確切地說，是兩個：歐盟和梅洛尼。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

