澳洲維多利亞州擬立法賦權員工　每周可居家辦公至少兩天

澳洲維多利亞州宣佈，州政府計劃立法將居家辦公確立為員工法定權利，強調「這應是一項權利，而非請求」。根據提案，若工作性質允許，員工每周有權居家辦公至少兩天。



法媒報道，維多利亞州長艾倫（Jacinta Allan）星期六（8月2日）在工黨州代表大會上稱：「我們依據的是明確的證據——居家辦公可提升生產力，為家庭節省時間和開支。」

她強調：「這項改革意味着，任何能夠合理在家完成工作的員工，都有權每周至少居家辦公兩天。」

艾倫還說，相關政策將進入公眾諮詢階段，廣泛聽取僱員、僱主及工會的意見，確保改革「在細節上經得起檢驗」。她還指出，措施一旦落實，普通員工每周可節省約110澳元（約91.70新元），有助緩解交通擁堵，並提高女性職場參與度。

澳洲維多利亞州宣佈，州政府計劃立法將居家辦公確立為員工法定權利。（Getty）

在澳全國範圍內，遠程辦公議題正持續升溫。今年5月的聯邦大選中，反對黨自由—國家黨聯盟曾提出取消遠程辦公安排，被認為是導致選情不利的重要原因之一。

維州反對黨領袖巴丁（Brad Battin）也對新提案表示支持，指居家辦公「具有積極價值」，並贊同一切有助提升工作與生活平衡的政策舉措。

據悉，這個立法方案預計將在2026年初提交維多利亞州議會審議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

