蘇州再有日本人母子遇襲　林芳正：要求中方嚴厲處罰

一對日本人母子在中國江蘇省蘇州市的地鐵站內被人用類似石頭的東西砸後，日本官房長官林芳正周一（4日）表示，要求中方對日本人遇襲案作出嚴厲處罰。



根據共同網，林芳正稱：「將繼續強烈要求中國政府嚴厲處罰嫌疑人，防止類似案件再次發生，確保日僑的安全。」

林芳正強調：「今後將與中國有關部門攜手合作，盡全力保證在華日僑的安全。」

日媒8月1日引述中日消息人士稱，受者者當日傍晚乘搭地鐵後，在前往車站內的洗手間途中突然遇襲，傷者是日本人學校學生的母親。報道指，事件發生後，日方要求中國政府確保日僑的安全，並防止類似事件再次發生，校方亦提醒在當地日本人外出時留意可疑人員，不要隨意大聲說日語。

報道指，母親並無生命危險，孩子也平安無事，日本人學校已在放暑假，許多學生家庭和教師或回日本或外出旅遊，不在蘇州，中國有關部門已抓獲逃離現場的嫌犯，但未告知日方此人的國籍與性別。

日媒2025年8月1日引述中日消息人士稱，一對日本人母子7月31日在江蘇省蘇州市的地鐵站內被人用類似石頭的東西砸傷。（NHK截圖）

去年6月24日，一輛蘇州日本人學校校車當天下午抵達巴士車站後，疑犯突然上前斬人，導致一對日本母子被斬傷，而試圖阻疑犯登車的54歲中國籍校巴女職員則被刺身亡。

疑犯最終當場被捕，去年11月底被起訴，並於1月9日進行首次公審。江蘇省蘇州市中級人民法院1月23日就去年6月日本母子遇襲案作出判決，50多歲中國籍男子故意殺人罪成立，被判處死刑。