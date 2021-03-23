緬甸政變｜軍政府公布證人作供影片　再次指控昂山素姬受賄

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-23 21:47

緬甸軍政府3月23日在電視記者會上，播放前仰光高官作供的影片，指控正遭扣押的國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）受賄，包括收受現金、金條及絲綢。

路透社23日報道，影片顯示前仰光地區首席部長漂敏登（Phyo Min Thein）作供的情況，他指自己多次拜訪昂山素姬，每當她有需要時，他會提供金錢。

影片又顯示首都內比都市長指控昂山素姬領導的全國民主聯盟（NLD）涉及選舉舞弊，包括捏造選民人數，在其中一個城鎮將選民人數增至原本的3倍。

緬甸政變：圖為3月22日，緬甸曼德勒示威者設置路障。（Reuters）

軍方發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）當日又表示，軍方沒有立即撤銷網絡限制的計劃，因為國內的暴力事件由網絡引起。他在記者會上說，對國家來說，法治及穩定是最重要的，因此網絡會在一段時間內受限制。他稱軍方尊重媒體，雖然媒體獲准報道示威，但領導示威是違法行爲。

軍方同日表示，軍事委員會正與5個鄰國合作，並重視及尊重它們的言論，軍方對任何尊重緬甸穩定的國家，也持同樣態度。蘇敏敦稱中國是緬甸的朋友，但未有明確指出其他與軍方合作的國家，以及它們之間的合作程度。

蘇敏敦說，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）已表示，他想繼續與國際社會做朋友。