美貿易代表戴琦密集致電多國　應對中國貿易行為成重點議題

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-24 09:54

中美會談後中美關係走向備受關注。美國新任貿易代表戴琦（Katherine Tai）上任後接連致電多國高官，如何應對中國不公平貿易行為等成為重點議題。

美國參議院3月17日一致通過戴琦出任美國貿易代表。（Reuters）

據路透社報道，美國貿易代表戴琦3月23日與日本、韓國、墨西哥和法國的高級官員就共同利益進行了交談，涉及從對中國貿易行為和人權的關切到世界貿易組織（WTO）改革等一系列問題。

戴琦持續與多國高官進行一系列通話中，戴琦23日與日本外相茂木敏充、日本經濟產業大臣梶山弘志、韓國貿易部長俞明希等進行會談。

戴琦還與墨西哥經濟部長克洛蒂埃（Tatiana Clouthier）和法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）、法國外交部下屬負責對外貿易事務的部長級代表里斯特（Franck Riester）等舉行了會談。

在與茂木敏充的通話中，戴琦表達了拜登（Joe Biden）政府對參與數碼貿易問題和參與包括亞太經濟合作組織（APEC）和經濟合作與發展組織（OECD）在內的國際論壇的支持。

美國貿易代表辦公室說，戴琦和法國的勒梅爾討論了兩國之間的貿易和投資關係，並同意在中國問題上更密切地合作，並利用貿易政策支持氣候變化目標。

戴琦22日亦與英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）以視像形式舉行會議。雙方同意一起應對包括中國在內非市場經濟體的不公平貿易行為，以及在某些關鍵議題方面合作。