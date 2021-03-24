韓國指朝鮮發射兩枚巡航導彈　拜登任內首次　韓媒：試探韓美反應

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-24 12:26

韓國聯合參謀本部3月24日表示，朝鮮21日向半島西部海域發射兩枚近程巡航導彈。這是朝鮮自2020年4月14日以來首次發射導彈，也是美國總統拜登（Joe Biden）任內首次試射。

韓國軍方表示，偵測朝鮮從溫泉郡發射兩枚相信是巡航導彈的飛行物。軍方拒絕透露其他詳情，例如是導彈確切型號、飛行距離和最高點，僅指韓國和美國正在分析導彈的具體參數，並密切監察朝鮮的舉動。

韓聯社引述官員指，平壞12月開始進行冬季軍演，通常持續至3月。官員認為，21日發射導彈可以視為平壞冬季軍演的一部份，沒有需要進一步解釋。知情人士透露，朝鮮領袖金正恩似乎沒有視察發射過程。

圖為2021年3月23日，朝鮮最高領導人金正恩於平壤出席興建1萬個住宅單位的動工儀式。（Reuters）

由於朝鮮發射的不是彈道導彈，沒有違反聯合國安全理事會決議。韓聯社引述專家分析指出，朝鮮通過低強度的武力示威，試探韓國和美國的反應，同時對於對話機會維持開放態度。

韓國梨花女子大學北韓學系教授樸元坤（音譯）認為，朝鮮通過黨八大管束內部，維護統治，今後重心由「安內」轉向「攘外」，此次低強度動作之後，將逐步加大對美施壓力度。