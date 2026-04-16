世越號沉船事故12周年 李在明：杜絕類似悲劇重演
撰文：林嘉敏
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韓國總統李在明4月16日在京畿道安山市出席「世越號」沉船事故12周年悼念儀式並致辭，這是韓國現任總統首次出席該事故悼念活動。
李在明致悼詞時表示，每逢4月16日都令人心緒難平，他向失去至親仍為建設更安全社會努力的遇難者家屬致以敬意。李在明強調，必須銘記災難痛苦，根除將成本、利益置於安全與生命之上的錯誤觀念，杜絕類似悲劇重演。
李在明指出，守護國民生命安全是國家存在的根本。他承諾將致力於建設一個能讓民眾信賴依靠、可切實保護國民的國家，以兌現承諾回應「世越號」事故留下的時代課題。
2014年4月16日，韓國客輪「世越號」在從仁川駛往濟州途中，於珍島附近海域沉船，造成299人遇難、5人失蹤。
目前事故仍有諸多疑雲，其中「世越號7小時」疑雲備受關注，是指前總統朴槿惠下達相關指示的上午10時15分，到她現身中央災難安全對策本部的下午5時15分之間，約7小時行蹤不明所引發的爭議。
據韓媒報道，首爾高等法院已判定應公開事故當日朴槿惠政府檔案目錄，最快下月初公開相關檔案目錄，遇難者家屬團體對此表示肯定，呼籲透明公開。
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