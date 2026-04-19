伊朗網絡封鎖持續50天　創該國史上斷網最長紀錄

據網絡監測機構NetBlocks稱，伊朗當局在中東戰爭初期實施的網絡封鎖已進入「史無前例」的第50天。



法新社報道，NetBlocks在社交網站X上說：「伊朗與全球互聯網隔絕已達七周，網絡封鎖持續了1176小時，進入第50天。」

「各項指標顯示，這一措施對於一個互聯社會而言前所未有，並且持續損害着大多數伊朗人的生計和人權。」

NetBlocks指出，伊朗在2月28日美國和以色列發動襲擊後不久便實施網絡封鎖，截至4月5日已成為有記錄以來持續時間最長的全國網絡中斷。

伊朗極其受限的國內內網在整個戰爭期間一直保持運行，使人們只能夠訪問國內網站。

為了連接全球網絡獲取新聞或訪問被禁的社交媒體平台，一些人會在網絡帶寬有限的特殊時刻使用虛擬專用網絡（VPN）來隱藏自己的IP位址。

圖為2026年4月7日，伊朗南部米納布（Minab）一所小學遭美以空襲滿40天，民眾在德黑蘭集會悼念遇難學童。 （Reuters）

自戰爭爆發以來，伊朗境內所有被懷疑使用VPN的人都收到短訊警告，稱他們可能面臨逮捕或監禁。

能夠使用星鏈（Starlink）或其他衛星互聯網服務的人則少之又少，這些服務同樣被禁止。

今年1月，在伊朗爆發反政府抗議活動期間，伊朗曾實施為期18天的互聯網封鎖。

本文獲《聯合早報》授權轉載

