伊朗戰爭｜印度油輪遭炮擊　船長呼救錄音曝光：讓我們掉頭！

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）風波又起。伊朗方面4月17日短暫宣布重新開放海峽後，次日再度宣布封航。隨後有消息傳出，兩艘懸掛印度國旗船隻在海峽遭炮擊，印方已就此向伊方提出抗議。



英國等相關方面18日先後接獲輪船在霍爾木茲海峽一帶遭伊朗攻擊的報告。

航運監測網站「TankerTrackers」18日在社交網站X發文稱，「兩艘印度船隻被伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍（Sepah Navy）驅逐出霍爾木茲海峽」，其中一艘是「懸掛印度國旗的超大型油輪，載有200萬桶伊拉克原油」。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）同日報告說，兩艘伊朗炮艇在海峽內向懸掛印度國旗的油輪「桑瑪律先驅號」（Sanmar Herald）開火。該船受損輕微，船員安全；一艘貨櫃船在阿曼東北海岸外遭「不明拋射物」擊中，部分貨櫃受損。

英國海事安全企業先鋒技術公司則報告說，三艘船隻在霍爾木茲海峽附近水域遇襲，涉及一艘油輪、一艘遊輪和一艘貨櫃船。其中兩艘船明確遭到伊朗伊斯蘭革命衛隊警告並開火，還有一艘貨櫃船在阿曼東北部遇襲。

隨後一段據稱是印度「桑瑪律先驅號」船長事發時發出呼救的音訊記錄在社媒上流傳開，急促的呼叫顯示了當時的混亂場面。

《印度時報》19日形容這是一段「絕望的呼叫」。

「伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍，這裡是『桑瑪律先驅號』油輪，『桑瑪律先驅號』！伊斯蘭革命衛隊海軍，你們已經批准，你們已經批准我同行了！」

「伊斯蘭革命衛隊海軍，伊斯蘭革命衛隊海軍！這裡是『桑瑪律先驅號』油輪，你們已經批准我通行了！我的名字排在名單的第二位！你們已經批准我通行了，但你們現在正在開火！讓我們掉頭回去！」

根據印度外交部18日發表的聲明，印方當晚召見了伊朗駐印度大使，向對方表達了印度對事件的「深度關切」。

印方提到印度高度重視商船航行與船員安全，並回顧伊朗此前曾為多艘駛往印度的船隻提供安全通行便利。並敦促伊朗大使將印方立場轉達伊朗相關部門，盡快恢復為經霍爾木茲海峽駛往印度的船隻提供通行便利的相關工作。

此次霍爾木茲海峽恢復通航，僅維持不到一天。

以色列與黎巴嫩在16日達成為期10天的停火協定後，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於17日宣布，在以黎停火期間，伊朗將開放霍爾木茲海峽，保障所有商船正常通行。

圖為2026年4月17日，一艘油輪穿越霍爾木茲海峽（Reuters）

但次日，伊朗軍方發言人便表示，因美方「多次背棄承諾」，霍爾木茲海峽已恢復此前管控模式，由伊朗武裝力量實施嚴格管理與控制。伊朗革命衛隊同時發出警告，若美方無法保障往返伊朗的船隻獲得充分航行自由，該海峽將持續由伊朗方面嚴加管控。

據英國航運媒體《勞埃德船舶日報》消息，18日傍晚，霍爾木茲海峽航運再度陷入停滯。此前已有無線電通訊通告顯示，伊朗武裝部隊已重啟對海峽的「嚴格管控」，相關水域多艘船隻均收到該警告，相關情況也已得到證實。

當地時間19日淩晨，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）表示，在美國和以色列的侵略將美國軍事力量帶入海峽周邊那一刻，霍爾木茲海峽的無條件過境通行「便已成為歷史」。

2026年3月1日，在革命廣場一角，一面伊朗國旗映襯著一幅巨大的橫幅，橫幅上描繪了伊朗飛彈襲擊停泊在波斯灣的美國航空母艦的場景。（GettyImages）

美國Axios新聞網引述兩名美國官員的消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月18日上午在白宮戰情室召開會議，討論霍爾木茲海峽可能再次爆發的危機以及與伊朗的談判事宜。特朗普再次發出「最後通牒」，稱美伊若不能在22日前達成協議，戰火將重燃。

美國和伊朗為期兩周的停戰協議將於4月22日到期，但美伊談判代表下一輪會晤的日期尚未確定。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

