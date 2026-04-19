伊朗內部角力　美媒：革命衛隊否認外長開放海峽說法　突顯分歧

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）重開又關閉，石油危機未除，美國《財富》（Fortune）雜誌報道，在伊朗軍方周六（4月18日）宣布再度關閉海峽前的24小時內，伊朗政權發出混亂訊息，突顯內部權力中心分歧，期間與伊朗革命衛隊關係密切的伊朗媒體更公開批評外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。



在這次海峽重開又關閉的風波中，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）先在周五（17日）表示，霍爾木茲海峽在以色列、黎巴嫩停火期間「完全」向沿伊朗既定航線航行的商用船隻開放。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦宣布伊朗重開海峽，引發股市上漲，但他也同時指美國會繼續海上封鎖伊朗。

圖為伊朗外長阿拉格齊。（資料圖片，Reuters）

惟伊朗革命衛隊之後很快稱，仍是牢牢控制海峽。與革命衛隊關係密切的伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）更批評阿拉格齊的聲明「在資訊傳播方面完全缺乏策略」；另一家有關聯的法爾斯通訊社（Fars News Agency）亦抨擊稱，其聲明令「伊朗社會陷入混亂的氣氛中」。

自美國和以色列2月下旬對伊朗發動戰爭，並殺害最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）等高層領袖後，伊斯蘭革命衛隊在軍事和外交方面中扮演更積極角色。

田納西大學查塔努加分校（University of Tennessee in Chattanooga）伊朗問題專家戈爾卡（Saeid Golkar）認為，哈梅內伊去世致伊朗領袖層分裂，「由於主要仲裁員已經離任，不同派系之間的鬥爭已經開始。」

歐亞集團（Eurasia Group）負責伊朗和能源事務的高級分析師布魯（Gregory Brew）則指，「外交官與『戰場』之間發生這種公開爭執並不罕見」，這表明雙方溝通不暢，而非存在嚴重分歧。

他認為，最終結果或是伊朗革命衛隊與國家安全委員會採強硬軍事行動，外交部保持沉默，與軍方權力不斷擴張的大趨勢相符。