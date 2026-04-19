中東傳媒：美伊下輪談判或4月24日前舉行　美國運輸機抵巴基斯坦

中東半島電視台引述巴基斯坦安全部門消息人士透露，美伊談判或將在4月24日（週五）前舉行，又指有美國運輸機已抵達巴基斯坦。



報道指，這一判斷基於多項關鍵訊號，包括2架美國重型運輸機C-17「環球霸王」（C-17 Globemaster）已降落在位於拉瓦爾品第（Rawalpindi）、巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近的努爾汗（Noor Khan）空軍基地、伊斯蘭堡兩家酒店通知住客離開酒店、相關道路已經實施封鎖或管控。

巴基斯坦首都伊斯蘭堡4月18日據報升級交通管制，繼續為美伊第二輪談判作準備（Reuters）

新華社則引述巴基斯坦消息人士指，有3架載有美方人員的飛機降落在努爾汗空軍基地。

外媒報道，伊斯蘭堡的萬豪酒店（Marriott Hotel）和塞雷納酒店（Serena Hotel）4月19日均已通知住客要離開酒店，萬豪酒店還在公告中表示，巴基斯坦政府將徵用酒店舉行重要活動。

塞雷納酒店正是4月11日美伊第一輪談判的舉辦地，目前兩家酒店均不接受周五前的新預訂。

2026年4月19日，伊斯蘭堡兩家星級酒店萬豪（Marriott）和塞雷納（Serena）均已通知住客退房，萬豪酒店還在公告中表示，巴基斯坦政府將徵用酒店舉行重要活動。（X@MuhammadAalija1）

為保障談判安全，拉瓦爾品第（Rawalpindi）已部署非常規的保安措施，超過1萬名警力到位，全市設立600多個檢查站。當局宣布努爾汗空軍基地及伊斯蘭堡國際機場周邊敏感區域將被封鎖，同時實施全面禁止無人機飛行、放飛信鴿和鳴槍示警等舉措，確保外國高級代表團及相關飛機安全。