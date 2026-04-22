萬斯訪問巴基斯坦行程擱置　伊朗方證實不前往伊斯蘭堡

美媒引述消息報道，美國副總統萬斯（JD Vance）訪問巴基斯坦的行程延後後，美元延續漲勢。之後，美國Axios等多家媒體4月21日報道，由於伊朗拒絕參加新一輪和平談判，原定到訪巴基斯坦首都伊斯蘭堡的萬斯行程擱置。



伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency） 報道，德黑蘭談判團隊已透過斡旋方巴基斯坦告知美國，伊朗22日不會前往伊斯蘭堡，並認為目前也沒有參加談判的可能。

Axios報道，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布延長停火前，儘管原本的停火限期即將屆滿，但伊朗領導階層最終仍決定，只要美國對伊朗港口的海上封鎖繼續下去，他們就不會出席會議。

截至美國時間21日下午，萬斯仍在華府。一位白宮官員表示，「今天白宮還將舉行其他政策會議，副總統將參加。」與此同時，中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner），均沒有出發前往伊斯蘭堡，而是在白宮出席會議。

另一方面，伊朗外交部發言人當日下午表示，尚未決定是否派遣代表團到伊斯蘭堡。有了解會談的消息人士稱，伊朗方面顯然受到了革命衛隊的壓力，要求他們採取更強硬的立場：除非美國結束封鎖，否則不會進行談判。

而在稍後時間，伊朗媒體報道，談判團隊已通過巴基斯坦中間人向美方宣布，出於種種原因，他們22日不會前往巴基斯坦伊斯蘭堡，目前也沒有參加談判的可能。

《紐約時報》報道，美國官員和知情人士透露，由於伊朗領導層在是否參加新一輪和平談判的問題上仍存在分歧，萬斯原定於周二啟程前往伊斯蘭堡的行程被推遲數小時。

圖為2026年4月11日，美國副總統萬斯（JD Vance）抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左）及巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Mohammad Ishaq Dar）接待。（Reuters）

白宮官員表示：「今天白宮還將舉行其他政策會議，副總統將參加。」

截至周二中午，萬斯以及白宮特使威特科夫和庫許納都仍在華盛頓。