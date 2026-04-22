貝森特：哈爾克島儲油設施快飽和　封鎖伊朗港口打擊主要收入來源

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月21日，在停火限期屆滿前再「無限期」延長與伊朗的休戰，直至伊朗提出全面的談判方案。財長貝森特（Scott Bessent）其後表示，伊朗哈爾克島（Kharg Island）的石油儲存設施將在數日內被填滿，他強調美國將繼續封鎖進出伊朗港口的船隻，並採取其他措施削弱伊朗政權的經濟實力。



據美媒報道，貝森特在網上發文表示：「正如美國總統所明確表示的，美國海軍將繼續封鎖伊朗港口。幾天之內，哈爾格島的石油儲存設施就會被填滿，脆弱的伊朗油井也將被關閉。」

貝森特發文指伊朗哈爾克島的儲油設施快將飽和：

貝森特指：「限制伊朗的海上貿易直接打擊了政權的主要收入來源。美國財政部將繼續透過「經濟狂怒」計劃施加最大壓力，系統性地削弱德黑蘭籌集、轉移和匯回資金的能力。」貝森特又警告，任何幫助伊朗的人都可能受到制裁。

報道指，伊朗的大部分能源生產都集中在哈爾克島。在整個戰爭期間，伊朗仍然能夠生產和銷售相當數量的石油，略高於戰前幾個月的產量。

摩根大通指，如果封鎖有效，伊朗的石油儲存設施即將飽和，那麼伊朗可能不得不削減或停止原油生產。原油出口占伊朗出口收入的80%。

但美國海軍需要維持封鎖相當長一段時間才能對伊朗造成顯著的經濟打擊。據Kpler公司稱，伊朗目前仍有1.76億桶原油在海上，其中1.42億桶正在運往目的地或位於波斯灣以外的地區。因此，伊朗仍有大量石油可供出售，價值可能高達數十億美元。

2026年4月15日，美國華盛頓，財長貝森特（Scott Bessent）在白宮新聞發布會上發表講話。（Reuters）

摩根大通全球大宗商品研究主管Natasha Kaneva表示：「封鎖或許能在談判中增加籌碼，但前提是必須嚴格執行並長期維持，很可能需要數月之久。」