美媒：特朗普停火屬「短暫窗口期」 供伊朗內部彌合嚴重分歧
撰文：蕭通
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美國媒體4月22日引述美國官員消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）雖宣布對伊朗延長停火，但不會是「無限期」。特朗普旨在給伊朗一個短暫的窗口期，讓內部整合出統一方案。消息人士稱，特朗普願意將停火再延長3到5天，「讓伊朗方面把事情理順」。
美國Axios報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）幾乎不與外界溝通。目前掌控國家的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）將領，與伊朗文職談判代表在戰略問題上意見分歧。消息人士稱，在第一輪伊斯蘭堡會談之後，美國官員開始注意到伊朗內部的分歧，革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）及其副手，拒絕了伊朗談判代表所討論的大部份內容。
報道指出，在原定的第二輪伊斯蘭堡會談前，伊朗代表團的議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）仍等待革命衛隊將領們批准。
消息人士稱，美方談判代表認為，與伊朗仍有可能達成協議。特朗普與其國家安全團隊21日下午曾舉行緊急會議，多名美國官員和特朗普的助手都認為，在窮盡所有其他選項之前，特朗普不會重啟戰爭。
特朗普21日在社交媒體宣布，延長對伊朗的停火期限，直至伊朗方面提交談判方案並完成相關磋商。他稱伊朗政府「內部已嚴重分裂」。另據《紐約郵報》22日報道，特朗普稱未來36至72小時內「可能」與伊朗舉行和平談判。
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