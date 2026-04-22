美媒：特朗普停火屬「短暫窗口期」　供伊朗內部彌合嚴重分歧

美國媒體4月22日引述美國官員消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）雖宣布對伊朗延長停火，但不會是「無限期」。特朗普旨在給伊朗一個短暫的窗口期，讓內部整合出統一方案。消息人士稱，特朗普願意將停火再延長3到5天，「讓伊朗方面把事情理順」。



2026年4月22日，美國對伊朗停火期間，在伊朗首都德黑蘭，一名男子騎著電單車經過一棟建築物上的反美壁畫。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

美國Axios報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）幾乎不與外界溝通。目前掌控國家的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）將領，與伊朗文職談判代表在戰略問題上意見分歧。消息人士稱，在第一輪伊斯蘭堡會談之後，美國官員開始注意到伊朗內部的分歧，革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）及其副手，拒絕了伊朗談判代表所討論的大部份內容。

報道指出，在原定的第二輪伊斯蘭堡會談前，伊朗代表團的議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）仍等待革命衛隊將領們批准。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

消息人士稱，美方談判代表認為，與伊朗仍有可能達成協議。特朗普與其國家安全團隊21日下午曾舉行緊急會議，多名美國官員和特朗普的助手都認為，在窮盡所有其他選項之前，特朗普不會重啟戰爭。

特朗普21日在社交媒體宣布，延長對伊朗的停火期限，直至伊朗方面提交談判方案並完成相關磋商。他稱伊朗政府「內部已嚴重分裂」。另據《紐約郵報》22日報道，特朗普稱未來36至72小時內「可能」與伊朗舉行和平談判。