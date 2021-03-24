緬甸政變｜軍政府稱想與國際社會為友　跟5鄰國合作稱中國是朋友

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-24 16:03

緬甸軍政府2月1日發動政變，2月2日起民眾上街示威，迄今已51天。來到2月底3月初，鎮壓手段愈見強硬，惹來國際社會撻伐並實行制裁。緬甸軍政府就此回應稱，現在和5個鄰國合作，還點名提及中國是「朋友」。

緬甸軍方管治委員會發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）23日在內比都出席的記者會，他提及國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）稱，目前軍事委員會和5個鄰近國家合作，他們都是尊重緬甸的穩定。他也說緬甸重視及尊重它門的意見。他還形容中國是緬甸的朋友。

蘇敏敦只有點名提及中國，沒說其他國家名稱，亦沒提及與它們合作的細節。

緬甸示威：圖為3月23日，軍政府宣傳部在內比都對外公開它們沒收得來的武器。它們都是示威者自行製作的。（Reuters）

他說在反政變示威中有人被殺是令人傷心的，但軍方矢言繼續推進，蕩平無政府狀態。他說自己傷心是因為那些死去的「暴力恐怖分子」是緬甸公民。

新加坡《海峽時報》23日引述緬甸監察組織稱，自2月2日示威爆發以來，改有逾260人死亡。蘇敏敦則稱有164人死亡。

聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）3月11日向聯合國人權理事會（UNHRC）稱，緬甸軍政府對和平示威的殘酷鎮壓，或是干犯危害人類罪。

蘇敏敦反駁稱，保安部隊在應對「持武器的叛亂分子」，合計9名軍人及警員死亡。他說緬甸軍警在打擊無政府狀態。

他亦對那些與平行政府聯絡的記者發出威脅。