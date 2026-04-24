中國商務部把7家歐盟實體列出口管制管控名單　稱涉對台軍售

中國商務部4月24日宣布將7家歐盟實體列入出口管制管控名單，中方稱已向歐方通報有關情況，稱中方行為僅針對少數歐盟涉軍實體，相關實體曾參與對台軍售或與台勾連，又指相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來。



2025年6月4日，中國北京，一面中國國旗在商務部大樓前飄揚。(Reuters）

根據名單，7家歐盟實體為：

1. 赫斯塔爾公司（FN Herstal, Fabrique Nationale de Herstal）

2. 奧姆尼波爾公司（OMNIPOL a.s.）

3. 亨索爾特公司（HENSOLDT AG）

4. 聖劍軍械公司（EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o）

5. SpaceKnow捷克分公司（SPACEKNOW INC., odstepny zavod s.r.o）

6. 捷克航空研究與試驗研究所（VZLU AEROSPACE a.s.）

7. FN Browning集團（FN Browning）

中國商務部在公告稱，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，決定將赫斯塔爾公司等7家歐盟實體列入出口管制管控名單。

2026年2月26日，歐盟旗幟在在比利時布魯塞爾（Brussels）歐洲委員會總部外飄揚。（Reuters）

中方表示將採取以下措施：

一、禁止出口經營者向該7家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給該7家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

中國商務部又指，在措施公佈前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向歐方通報有關情況，指中方依法列單的行為僅針對少數歐盟涉軍實體，相關實體曾參與對台軍售或與台勾連，相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來，誠信守法的歐盟實體完全無需擔心。