紐時：伊朗最高領袖傷重　決策權下放軍官　總統及外長被邊緣化

據《紐約時報》23日報道，由於伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）目前身受重傷，難以說話，除了醫療人員外僅有個別官員能和他直接接觸，目前已將大部分權力下放給伊斯蘭革命衛隊（IRGC）中的指揮官，負責國家安全、戰爭和外交事務決策，文人總統佩澤什基安與外長阿拉格奇則被邊緣化，喪失大部分對外談判的主導權。



伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）的時任高級顧問、與穆傑塔巴關係密切的政治家Abdolreza Davari對《紐約時報》表示，穆傑塔巴目前在決策中扮演「董事會主席」的角色，高度依賴董事會成員的建議和指導，而革命衛隊的指揮官就是董事會成員，所有決策由他們共同做出。

報道引述多名消息人士稱，穆傑塔巴·哈梅內伊雖傷勢嚴重，但神志清醒、思維清晰。他的一條腿接受了三次手術，目前正在等待安裝假肢；他的一隻手也做過手術，正在緩慢恢復；他的面部和嘴唇嚴重燒傷，導致說話困難。官員們補充說，他最終需要接受整形手術。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

目前他的身邊只有原本是心臟外科醫生總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及衛生部長參與他的治療工作。而傳達給他的所有信息以及他下達的指示全部通過多名信使組成的人鏈接力傳送。

出於安全考慮、自身傷勢以及難以接觸的現實，穆傑塔巴·哈梅內伊至少在目前已將決策權下放給了將軍們。令革命衛隊總司令、內政部長瓦希迪、國家安全會議秘書左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）、軍事顧問薩法維等多名資深將領掌握軍政要害職位，形成硬派軍事決策集團。

路透社早前引述消息報道，穆傑塔巴的傷勢正在好轉，而且思維清晰，通過語音會議與高級官員開會，並參與包括戰爭及與美國談判等要務決策。