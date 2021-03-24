蘇伊士運河大擠塞　過去亦有貨輪卡死花5天才脫險

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-24 16:15

蘇伊士運河｜台灣長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given），因懷疑強風令船身偏離航道，卡在蘇伊士運河中間，造成運河大擠塞。 蘇伊士運河是位於埃及，連歐亞的重要水道，途經的船隻可以節省繞過非洲好望角，大大節省旅程。這次運河堵塞造成的影響，要看長賜號何時才能成功脫出而定。

據現場拍攝的照片，長賜號船身幾乎橫放在運河上，堵死了通道。（Twitter@jsrailton）

現時長賜號卡死的位置，是位於運河南側，進入蘇伊士海峽不久的通道上。跟據網上拍攝圖片，長賜號幾乎橫放在運河中間，其中一端擱淺在通道側，完全堵塞了通道。

蘇伊士運河是無閘門運河，無需排水注水，所有船在河道上直接排隊穿梭。河道中會經過較寬闊的河泊，作為休息暫時停泊之用。河道上基本只能單線行駛，因此長賜號堵塞通道意味所有途經運河的船都無法前進。

英國《衛報》引述當地報道，長賜號船長表示是因為受強風影響導致偏離航道。當地已嘗試用各種方法，包括減輕船身重量讓貨輛轉向，但似乎均失敗。當地目前已派出掘土機，疏通兩旁附近的泥土，希望騰出位置再讓拖船把貨輪拖回正確航道上。

根據網上實時追蹤資料，截至香港時間下午3時半，長榮貨輪依然卡死在同一位置動彈不得。（VesselFinder）

這次並非首次有貨輛在通過運河期間卡死，在2017年，一架日本貨輛在通過運河期間同樣卡死在河道上，但在數小時後成功脫險。在2016年，一架名為CSCL Indian Ocean的巨大貨輪擱淺在運河旁，最終花了5天，由12架拖船合力才成功讓船隻拉回河上。

至於長賜號的堵塞會對航運造成多大影響，澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）物流系高級講師馬考（Flavio Macau）表示，蘇伊士運河一般每天約有50架左右的貨輪會通過：「若只是卡死一兩天基本不會影響太大，除非花上一個多星期還沒法解決。」