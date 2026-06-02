菲律賓防長稱提供物資是包裝與欺騙　中國外交部：完全無感恩之心

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）稱中方曾向菲律賓提供化肥和燃料等物資但未展現長期誠意是包裝和欺騙後，中國外交部6月2日表示，這名菲律賓防長完全沒有任何知恩感恩之心，菲方領導人多次表態願與中方妥處分歧、推動雙邊關係緩和，希望菲方言行一致，嚴格約束官員言行，不要任由個別跳梁小丑一再破壞雙方穩定關係的努力。



特奧多羅5月30日在香格里拉對話會上發表講話時表示，中方不管如何粉飾對菲律賓的幫助都無濟於事，不會改變馬尼拉對中國的看法。

他還稱，菲律賓在領土和政治上均面臨中方「嚴重威脅」。

2026年5月29日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人毛寧6月2日在例行記者會上表示，特奧多羅多次發表涉華謬論，他的有關最新表態再次表明，此人完全不顧菲民生福祉，完全沒有任何知恩感恩之心，只有個人私利，甚至不惜拿民生問題搞政治作秀，嚴重損害中菲關係和雙方互信，也完全不符合菲國家和人民利益。