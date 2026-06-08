黃仁勳訪韓擴展Nvidia版圖　夥拍五科企研發機械人及新一代AI晶片

Nvidia CEO黃仁勳一4日訪韓，宣布與LG及SK電訊等四大企業達成一系列合作協議，包括開發人形機械人、推動建立AI數據中心和AI工廠等。



黃仁勳周一（8日）在首爾與半導體巨頭SK集團董事長崔泰源會面後向媒體宣布，與SK海力士簽署多年期新一代AI高頻寬記憶體晶片（HBM chip）合作開發協議，確保Nvidia下一代AI晶片供應穩定，同時推動SK電訊於2027年建成吉瓦級AI雲。

黃仁勳還宣布與LG在馬達技術及機械系統領域合作，「共同打造人形機械人和未來的機械人」。雙方還將在新一代數據中心展開合作。

2026年6月5日，韓國首爾一家韓式烤肉餐廳內，NvidiaCEO黃仁勳與三星、SK等集團董事共進晚餐。（Reuters）

此外，韓國網絡巨頭Naver還將利用Nvidia的DGX伺服器及數據中心擴建主權AI（Sovereign AI）基礎設施，以支援其大型語言模型。斗山集團（Doosan）則在機械人、數據中心供電及半導體材料（如供Rubin晶片使用的覆銅板）等多方面與Nvidia合作。

黃仁勳今次到訪韓國四日，被視為鞏固Nvidia與韓國合作，將其作為在美國及台灣以外全球AI生態圈的最重要合作夥伴地位，標誌Nvidia正由傳統AI晶片供應商，轉型為全方位「AI工廠」及「實體AI」解決方案提供商。