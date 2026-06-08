共同社：日IT企業揭受託為高市早苗抹黑小泉進次郎　製逾千AI影片

圍繞去年10月舉行的自民黨總裁選舉，日本一名IT公司負責人近日爆料稱，為了幫日本首相高市早苗拉票，他用自己研發的生成式AI軟件，製作並發布了一批抹黑國防部長小泉進次郎的視頻，其中把小泉形容為「提線木偶」等。

他還說，高市陣營的一名秘書曾問他「如何才能反超小泉」，當時他建議採取「負面宣傳」策略。



共同社報道，日本《周刊文春》今年4月已根據類似證言報道過這批抹黑視頻的疑雲。高市當時否認相關說法。她的事務所在書面回復共同社採訪時再次強調：「從未製作或發布針對其他候選人的負面視頻，也從未委託第三方代為製作」，並稱無意重新調查。

這名IT自曝者是33歲的松井健，還曾擔任與高市名字掛鈎的虛擬貨幣「SANAE TOKEN」的開發負責人之一。

小泉進次郎與日本首相高市早苗（GettyImages）

松井透露，在2月眾議院選舉期間，包括高市在內，朝野兩派約50名候選人陣營曾找他幫忙製作針對競爭對手的影片等競選內容，他實際協助了其中約20人。他說，所有工作都是無償幫忙，也沒有從廣告中賺到錢。隨着爆料發酵，在野黨方面預料也會被要求說明是否曾參與類似操作。

松井說，他是通過熟人介紹認識高市的秘書，並在自民黨總裁選舉期間，參加了一場關於社交媒體選戰策略的線上會議。會議認為，當時小泉在支持度上佔優，而另一候選人林芳正的聲勢也在上升，需要「扭轉小泉領先、壓制林芳正」，於是決定製作抨擊兩人的影片。

松井用AI軟件生成了約1000到1500條提到小泉和林芳正的短影片，並在設定中要求AI「避免使用構成法律意義上誹謗的字眼」。之後，他在X等平台的約300個賬號上，轉發相關影片。總裁選舉結束後，他便註銷了這些賬號。

6月1日，松井在律師陪同下，向共同社詳細說明了影片製作與擴散的全過程。共同社也取得了他與高市秘書之間的手機短訊記錄，並確認對方電話號碼確實屬於該名秘書。

此前已有調查顯示，在這場總裁選舉中，小泉陣營內部也曾要求支持者發布抹黑其他候選人的帖子等內容。最終，高市在第二輪投票中勝出。

至於「SANAE TOKEN」，松井在採訪中強調，自己「已經向高市秘書作出說明」。高市則堅持否認她的事務所有參與相關虛擬貨幣項目。

本文獲《聯合早報》授權轉載

