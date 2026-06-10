從東京至青森睡一晚就到？JR東日本宣布新夜間特快列車將投入運行

東日本鐵路公司（JR東日本）6月9日宣布，名為「Luna Azul」的全席單間新型夜間特快列車2027年度投入運行，它到秋季為止，將在品川與青森之間往返，每週往返2班，冬季則改為白天運行，在品川與群馬縣長野原草津口之間每週往返6班。



東日本鐵路公司（JR東日本）2026年6月9日宣布，名為「Luna Azul」的全席單間新型夜間特快列車2027年度投入運行，它到秋季為止，將在品川與青森之間往返，每週往返2班，冬季則改為白天運行，在品川與群馬縣長野原草津口之間每週往返6班。（JR東日本）

JR東日本發公告介紹，「Luna Azul」是西班牙文中「藍月亮」的意思，體現其「高品質」和「脫離日常的體驗」等理念，車身設計借鑒曾廣受歡迎的臥鋪特快列車「BLUE TRAIN」，採用亮藍色與深藍色雙色塗裝和象徵「黎明前瞬間光輝」的白色線條。

公告稱，單程所需時間為12小時30分至15小時左右，經由上越線和羽越線，經停秋田、弘前等地。JR東日本目前尚未公布具體票價，不過作為參考，東京至新青森的東北新幹線「はやぶさ」綠色車廂的通常票價為24,180日圓（1,182港元）。

共同網報道，據悉，JR東日本爭取2027年春季開始運行「Luna Azul」，但受中東局勢影響難以獲取內飾塗料，因此具體的運行開始日期尚未確定。