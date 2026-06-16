入境越南7月起須先網上填健康申報　新規恐進一步拖慢入境程序

越南將從7月1日起要求旅客提交健康申報表，這無疑會給本已不堪重負的機場增加更多手續。



越南當局說，旅客必須在入境前七天內填寫健康申報表，官員還可要求提供疫苗接種證明或進行額外的健康檢查。在某些情況下，檢查可能長達兩個小時。

2025年5月28日，越南河內排國際機場（Noi Bai International Airport），越捷航空（VietJet Airline）的一架客機在越南國家航空公司（Vietnam Airlines）的客機前面滑行。（Reuters）

越南政府說，這些新措施旨在防止傳染病在全球疫情嚴峻時期傳播，包括伊波拉病毒和立百病毒。旅客出境時也需遵守這些規定。

《日經新聞》報道指，這項新規定可能會進一步拖慢入境程序，而這些程序已經令遊客和企業感到十分惱火。

據旅遊數據提供商AirHelp的數據，今年全球十大最差機場中，有三個位於越南，而長時間的等待是造成這一現象的主要原因。

這些措施出台之際，正值越南旅遊業蓬勃發展，機場容量捉襟見肘。Fitch Solutions旗下研究機構BMI預測，越南今年將吸引2320萬外國遊客，超過此前設定的2025年2120萬的峰值。到2030年，這一數字可能達到2900萬。

這一激增部分源於與地緣政治相關的旅行模式轉變。

由於烏克蘭戰爭，許多歐洲國家收緊了簽證政策，俄羅斯遊客紛紛湧向越南；與此同時，由於中日關係緊張以及泰國局勢動盪，中國遊客也轉向了這個東南亞國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

