李在明：特朗普或考慮分階段應對朝鮮核問題

韓國總統李在明6月19日表示，美國總統特朗普（Donald Trumpz，又譯川普）同意考慮由他提出、優先阻止朝鮮發展核武及導彈計劃，再長遠實現無核化的建議。



路透社報道，李在明在法國出席七國集團（G7）峰會後回國，並向傳媒發表講話。他表示與特朗普會面約90分鐘時，對方表示「是時候留意」朝鮮問題，而且似乎有意與朝鮮領袖金正恩恢復對話，惟對於如何取得進展感到不滿。

圖為2026年6月17日，特朗普與李在明（右1）、OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman，左）、Google DeepMind行政總裁哈薩比斯（Demis Hassabis，右2）在法國出席七國集團工作午餐會。（Reuters）

李在明認為，他向特朗普提出，在不放棄無核化目標情況下，美韓應該為此設下短、中及長遠目標，按部就班而不是即時實現。

他提到，阻止朝鮮生產更加核材料和向海外轉移武器及物資，以及進一步發展洲際彈道導彈技術是短期目標。特朗普回應稱此舉或是其中一個方式，並會細心考慮。

李在明亦向特朗普指出，單靠制裁及施壓或無法解決朝鮮核問題。報道稱，平壤方面似乎已經擁有一定數量核武，而且繼續生產每年足以用於製造約10至20個核武的核原料。

他表示，朝鮮的洲際彈道導彈發展亦接近最後階段，當中包括再進入大氣層能力，又認為朝俄在俄烏戰爭的合作大幅削減制裁的效果。

另外李在明稱，特朗普曾詢問韓國能否迅速為美國建造10艘軍艦，他回應指會盡力而為。韓國早前與美國達成貿易協議的條款中，包括承諾由韓國公司牽頭，向美國造船業投資1500億美元。