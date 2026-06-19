遊紐約出事　觀光馬車失控　印度少年跳車救母不幸身亡｜有片

美國紐約6月17日發生一單悲劇，18歲印度遊客在中央公園乘坐馬車遊覽時，馬匹突然受驚狂奔，其母被甩出車廂，少年跳車試圖救母，頭部重創後不治身亡。



美國紐約2026年6月17日發生一單悲劇，18歲印度遊客在中央公園乘坐馬車遊覽時，馬匹突然受驚狂奔，其母被甩出車廂，少年跳車試圖救母，頭部重創後不治身亡。（影片截圖）

事發於周三（6月17日）。《紐約時報》報道，一名車夫當時停車為一家人拍照，馬匹卻突然失控衝上行人路並穿過草地。馬車猛烈前衝時，馬哈詹（Romanch Mahajan）的母親普里亞（Priya Mahajan）被甩出車外，馬哈詹立即跳車救母。

馬哈詹的父親迪帕克（Deepak Mahajan）表示：「我的兒子為了救（他的）母親，（從馬車上）摔了下來。」

目擊者布雷斯勒（Tatianna Bresler）說，當時她看到一名少年尖叫着「媽媽」，馬受驚後跑得飛快，一名路人雖設法讓馬減速，但馬車隨後翻倒，馬哈詹頭部撞地，送醫後當晚宣告不治。

馬哈詹的父母與弟弟受輕傷，馬車還與另一輛馬車相撞後解體。代表車夫的運輸工人工會第100地方分會副主席肯普（Alexander Kemp）指，車夫不應離開車廂去拍照，認為此事「不可接受」。

報道指，涉事車夫目前已被無限期停職，等待進一步調查。市議員馬特（Christopher Marte）已提出逐步淘汰馬車的立法，強調最新悲劇突顯採取緊急行動的必要。

中央公園保護協會統計，自2025年5月以來，公園內或附近已發生至少八單與馬相關的意外。