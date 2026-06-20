伊朗戰爭調解人6.21聚首埃及　討論區內局勢

埃及和巴基斯坦宣布，包括巴基斯坦、埃及、沙特阿拉伯和土耳其在內的伊朗與美國戰爭調解人定於周日（6月21日）在埃及舉行會談。



巴基斯坦外交部周五（19日）說，此次四國外長會晤，將共同「討論地區局勢發展，並就和平、安全與穩定相關問題交換意見」。

埃及外交部周四（18日）晚間說，這次會晤結束後將舉行擴大會談和聯合新聞發佈會。埃及外交部最初說，會晤將在埃及度假勝地阿拉曼（El Alamein）舉行，之後將地點改為開羅。

埃及外交部沒有具體說明討論的主題，但這四個國家一直參與中東戰爭的調解工作。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （Muammer Tan/Turkish Foreign MinistryHandout via REUTERS）

這四國外長上次會晤是在今年4月於土耳其度假城市安塔利亞（Antalya）舉行的外交論壇期間。

據瑞士外交部稱，原定於周五在瑞士舉行的旨在落實結束戰爭協議的伊美會談已經推遲。隨後，埃及與巴基斯坦公布此次開羅會晤的消息。

巴基斯坦：談判因伊斯蘭教曆一月到來而推遲

據巴基斯坦媒體報道，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）周五說，原定在瑞士舉行的伊朗和美國新一輪談判因伊斯蘭教曆一月的到來而被推遲。

新華社引述達爾說，伊美兩國之間的談判將在伊斯蘭教曆一月結束後開啟。他還說，由於談判延期，已召回赴瑞士參會的巴基斯坦團隊，巴方若收到邀請，仍將參與接下來的談判。

瑞士外交部周五在官網發聲明說，原定於當天在瑞士中部琉森附近的比爾根山舉行的美伊談判已取消。

黎巴嫩「廣場」電視台前一天引述消息人士的話報道，由於以色列持續對黎巴嫩南部發動襲擊，伊朗代表團已暫停前往瑞士與美國談判的行程。另據美國媒體報道，美國白宮稱因後勤問題推遲了副總統萬斯（JD Vance）前往瑞士與伊朗談判的行程。

本文獲《聯合早報》授權轉載

