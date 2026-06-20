世界盃｜伊朗足協稱要向FIFA投訴美國

據《紐約時報》當地時間6月19日報道，伊朗足協表示，將就伊朗隊在美國的世界盃行程安排向國際足聯投訴。



6月15日，在美國洛杉磯體育場進行的美加墨世界盃G組首輪比賽中，伊朗隊以2:2戰平新西蘭隊。但伊朗隊主教練加萊諾埃表示，賽後，伊朗隊便被勒令離開美國。

在聲明中，伊朗足協指責國際足聯在確保「所有參賽球隊享有同等條件」這一問題上存在「不一致」。

伊朗世界盃代表隊主管納比（Mahdi Mohammad Nabi）2026年6月11日表示，國際足協總主席詹尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino）未能兌現其承諾，未能確保伊朗足協全員順利入境美國，參加球隊在美國境內的3場比賽。（Reuters）

伊朗足協指出，為了確保準備達到最佳，「球隊需要在每場比賽開始前兩天抵達比賽城市，並在賽後次日返回大本營」。

伊朗足協表示，在15日與新西蘭比賽前，這一請求未獲批准，球員和工作人員在終場哨響後必須立即返回位於墨西哥的大本營。「在21日伊朗與比利時比賽前，同樣的情況再次發生。伊朗隊僅獲准在賽前一天前往洛杉磯。」

聲明中寫道：「因此，足協將正式表達不滿，並向國際足聯提出正式投訴。」

伊朗隊原計劃在加州過夜，以便在首場比賽後儘可能地恢復體能，但在賽後卻被告知必須立即登機，返回140英里（約225公里）外、位於墨西哥蒂華納的駐地。

加萊諾埃表示，「我們的球隊或許是本屆世界盃中最受壓迫的球隊。」

伊朗隊長塔雷米當天表示，14日，伊朗隊從蒂華納前往洛杉磯的這段行程本應很短，但球隊卻經歷了5個小時的旅途和安檢。

在15日的比賽結束後，國際足聯主席因凡蒂諾造訪了伊朗隊更衣室，對球員們說：「我知道你們經歷了什麼，但你們比一切都要強大。你們向全世界傳遞了一個強有力的信息。」

據悉，伊朗隊的三場小組賽均在美國境內舉行。除了15日與新西蘭隊的比賽，伊朗隊將在當地時間21日在洛杉磯英格爾伍德對陣比利時隊，當地時間26日在西雅圖對陣埃及隊。無論伊朗隊在G組中排名如何，只要晉級淘汰賽，他們將在美國或加拿大進行比賽。

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