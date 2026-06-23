美國傳奇唱片大亨Clive Davis逝世　享年94歲　捧紅雲妮侯斯頓等

美國樂壇傳奇人物、曾一手捧紅樂壇天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）、搖滾巨星Bruce Springsteen、民謠歌手卜戴倫（Bob Dylan）等音樂巨星的Clive Davis 22日於其紐約家中逝世，享年94歲。



其家人證實，他早前因呼吸系統問題入院，其後在紐約曼哈頓家中休養期間離世。

作為Sony Music Entertainment（索尼音樂娛樂）、Columbia Records（哥倫比亞唱片）和經典唱片廠牌Arista Records的前高層，Davis被視為搖滾和流行樂史上最有影響力的人物之一。

他一生致力發掘及提攜樂壇人才，於1983年發掘了年僅19歲的雲妮侯斯頓。其合作過的歌手橫跨多個世代及曲風，包括Bruce Springsteen、被譽為「騷靈女王」國寶級黑人女伶Aretha Franklin 、Alicia Keys、殿堂級長青樂隊Earth, Wind & Fire、英倫迷幻搖滾樂隊Pink Floyd和Kelly Clarkson等，擁有樂壇「金耳朵」之稱。

他曾5次獲得格林美獎（Grammy Awards），並於2000年入選搖滾名人堂。

Bruce Springsteen在社交平台發文悼念，形容Davis是「唱片界的偉大人物」及摯友，感激對方在他22歲寂寂無名時簽下他，改變其一生。另一位曾與他合作的龐克教母Patti Smith就在Instagram上稱Davis「改變了音樂」，感謝他相信自己及其數十年來以來的支持和愛。