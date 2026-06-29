世界盃｜洪明甫遭韓國圍攻　日前防相河野太郎力撐舊同事：別欺凌

韓國在今屆世界盃分組賽出局，主帥洪明甫6月28日宣布下台，第二度執教韓國參與世界盃同樣「提早畢業」，並惹來上至總統李在明，下至一般民眾的口誅筆伐，甚至有網民發出死亡威脅。而與韓國一海之隔的日本，就有不少人對洪明甫的際遇抱不平，當中包括他的舊母會湘南比馬的前董事長、日本前防相河野太郎。



韓國球迷對球隊出局感失望，矛頭直指教練洪明甫。（Getty Images）

河野太郎6月29日在社交平台X引用日媒《日刊體育》關於洪明甫遭韓國總統李在明狠批無能的報道，稱外界不要欺凌自己的舊同事洪明甫。

現年57歲的洪明甫在1990年代後期曾赴日本發展，包括在1997年加盟當時仍稱為平塚比馬的湘南比馬，與日本國腳中田英壽及呂比須成為隊友，但球會其後陷入經營危機，洪明甫因此轉會至另一日職球會柏雷素爾。而河野太郎則在2000年出任湘南比馬董事長，直到2005年才退位。

河野的帖文吸引不少網民留言，很多都對洪明甫遭韓國民眾當成頭號罪人的待遇感到痛心，認為對方將來或難以在韓國球壇立足，因此歡迎他再來日本發展或休息。亦有網民認為，李在明加入批評行列前，應考慮使用帶有同理心的字眼。

洪明甫曾在日職打滾多年，效力湘南比馬及柏雷素爾。圖為2000年4月1日，他為柏雷素爾對FC東京的日職賽事取得入球。（Getty Images）

另一網民則希望，像1994年世界盃哥倫比亞球員艾斯高巴（Andrés Escobar）遭槍殺的悲劇不會在洪明甫身上發生。