港夫婦遊日坐錯車　獲赴駕駛室暫避變打卡放題惹批評　近鐵：遺憾

一個港人家庭早前到日本旅遊時，原本由大阪乘坐近畿日本鐵道（近鐵）列車去奈良，卻不慎上錯前往名古屋的特急「HINOTORI」（ひのとり，火鳥號）列車，幸獲車長安排他們暫待在駕駛室，再於原本不停靠的車站臨時停車，讓他們可以下車轉乘其他列車。惟這對夫婦在駕駛室期間不但擺拍，更有人一度握着列車操作面板手掣。

他們事後在網上分享影片，稱感謝日本人的服務態度，但他們在駕駛室內的拍攝「放題」行為惹來大批本地及海外網民抨擊。近鐵6月29日就事件表達遺憾，形容他們的行為危險，但強調對列車運作不受影響。



近鐵29日回應日媒《J-CAST News》查詢時表示，事發於6月27日早上11時，一列HINOTORI號特急列車由大阪難波前往近鐵名古屋，期間事主一家向車長表示準備前往奈良，但不慎上錯該班列車。

由於該班HINOTORI號並不駛經奈良站，於是車長安排列車在大和八木站臨時停車，令他們可以在該站轉車前往奈良。而駕駛室外沒有空間讓乘客等待，於是車長在列車抵達大和八木站前，容許他們到駕駛室等候。

報道提到，他們進入駕駛室後，就似乎當成「打卡聖地」般拍攝，更有人一度握着操縱桿。當時車長在確認車側環境，沒察覺到他們觸摸控制台的情況。

列車抵達大和八木站後，他們從駕駛室下車時，男事主拍攝女兒下車的場面，但遭車長提醒不要拍照。

近鐵稱，事主觸摸的儀器雖然沒有干擾列車運作，但認為是危險的行為。而負責管轄近鐵的日本國土交通省近畿運輸局安全指導課向《J-CAST News》表示，每家鐵路公司都有不同的方式處理乘客坐錯車及在平時不會停靠車站下車的安排，目前沒有法例禁止，亦沒有法例明文禁止乘客進入駕駛室。不過即使「各處鄉村各處例」，駕駛室內有多個操作的開關，因此不建議乘客入內。