解放軍在黃岩島海空組織戰略巡演　回應美菲挑釁行為｜有片

中國人民解放軍南部戰區周二（6月30日）組織海空兵力位於中國黃岩島領海領空及其周邊海空域展開戰備警巡。



菲律賓武裝部隊和美國海岸防衛隊6月27日至28日在菲律賓專屬經濟區內開展了海上合作活動，華盛頓方面聲稱此次巡演是為了加強區域與國際合作，支持印太地區自由開放。

中國海警隨後在另一份聲明中表示，周二也在該淺灘及其周邊水域進行了執法巡邏，並稱本月已加強巡邏，對從事「非法侵犯人權活動」的船隻進行了整治，指責菲律賓讓地區外國家參與地區事務，破壞區域和平穩定。

黃岩島（外稱民主礁、斯卡伯勒淺灘）是亞洲最具爭議的海域之一，也是中菲都宣稱擁有主權的海域。菲律賓駐北京大使館尚未就解放軍和中國海警的巡邏行動作出回應。

菲律賓方面本月初曾稱，中國於5月下旬在黃岩島入口處安裝了一個浮動平台，之後又將其移除。北京方面則表示，在黃岩島所進行的任何活動，包括科學研究，都屬於主權國家的合法權利範圍。