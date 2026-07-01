世界盃｜韓國隊兵敗返國獲球迷機場送暖　與主帥洪明甫待遇兩極

韓國足球隊於2026年世界盃創下史上最差成績，分組賽出局黯然返國。球隊隊員周三（1日凌晨）返抵韓國，在機場獲球迷打氣送暖；惟提早一日回國、已辭職的主帥洪明甫則慘遭逾200名群眾狂噓，更有人舉起「韓國足球已死」的橫額抗議，接機待遇可謂兩極。



韓國隊隊長孫興慜聯同另外11名隊員於1日清晨約4時飛抵仁川國際機場。儘管韓國隊此次世界盃成績在國內引發強烈憤怒，但現場仍有約50名球迷身穿球衣及拉起支持橫額接機。當孫興慜等人步出接機大堂時，群眾高呼「辛苦了」、「抬起頭來」等暖心話語。

被在場記者問及是否有話要對粉絲說，孫興慜僅回答一句「對不起」，隨即與隊友離開，未有發表進一步評論。

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現場氣氛與前一日（6月30日）洪明甫與另外9名球員返國時形成強烈對比。當時機場聚集逾200名憤怒球迷，警方需架起通道及部署警力開路以防意外。洪明甫現身時現場爆發強烈噓聲。據報，這是自2002年以來，韓國足球總協會首次沒有為回國的國家隊舉行官方歡迎儀式。

今屆世界盃擴軍至48隊，韓國在A組錄得1勝2負僅得3分，以小組第三名無緣晉級32強。球隊最終總排名第34位，跌破以往32隊參賽時期的底線，創下歷屆參賽以來的最差成績。