全日空與日本航空上調7至8月燃油附加費　國際航班增至歷來最高

《日經亞洲》7月1日報道，日本兩大航空公司全日空（ANA）和日本航空（JAL）在7至8月旅遊旺季，將國際航班的燃油附加費上調至歷史最高水平。當中，飛往香港的航線附加費將分別增長至15,400日元（約746港元）和16,900日元（約819港元）。



報道指，7至8月的燃油附加費標準是根據亞洲航空燃油基準價格，新加坡航空煤油的平均價格及4月至5月期間的日元兌美元匯率計算得出。全日空和日航針對歐洲航線收取的燃油附加費均為6萬5000日元（約3150港元），較4月水準增加逾一倍；夏威夷航線的附加費也較4月份近乎增加一倍，達40,400日元（約1,958港元）。

美伊衝突期間，新加坡航空燃油價格一度飆升至每桶240美元以上，而衝突前的2月下旬，價格僅約為每桶90美元。

2025年3月8日，日本東京，全日空航空 (ANA) 的客機停泊在羽田機場。（Getty）

不過報道指，7月和8月日本旅遊旺季後，燃油附加費或將下調。航空燃油價格自3月底以來一直呈回落態勢，自6月15日美伊簽署停火諒解備忘錄後，價格已進一步下調。

在日本，日元疲軟也推高了燃油成本。這一因素疊加較高的附加費，引發了人們對日本出境遊需求將進一步萎縮的擔憂。

雖然訪日旅客同樣面臨附加費上漲的問題，但入境遊還是在日圓疲軟下有所增長。美伊衝突爆發後，全日空4月份的國際航線客座率同比上升超過五個百分點，達到86%，5月亦上升逾5個百分點至84.9%。