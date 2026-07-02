委內瑞拉災區滿目瘡痍如戰區　專家澄清「血色天空」與地震無關

南美洲大陸北部國家委內瑞拉（Venezuela）6月24日接連發生兩次分別為7.2級及7.5級的強烈地震之後，30日傍晚，首都卡拉卡斯（Caracas）出現天空被染成深紅色的景象，畫面在社交媒體上廣泛流傳，引發網民恐慌，甚至有人覺得這是世界末日到前兆。不過專家指，截至目前為止，並無任何科學證據顯示，這種天空變紅的現象與地震活動或地質變化存在直接關聯。



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委內瑞拉24日2次地震迄今造成包括9中國公民在內至少2295人死亡、1.1萬人受傷。委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布，當地1日晚起全國哀悼7天。

北部沿岸的拉瓜伊拉（La Guaira）為本次強震的重災區。空拍與衛星畫面顯示，當地街道被夷為平地，隨處可見塌陷磚瓦與鋼筋。羅德里格斯已將拉瓜伊拉宣布為「災難區」。

米蘭達（Miranda）、阿拉瓜（Aragua）、卡拉沃沃（Carabobo）及法爾孔（Falcón）亦有重大基礎設施遭受破壞。

委內瑞拉首都卡拉卡斯30日出現「血紅色天空」的奇異景象，畫面在網絡上瘋傳後，不少人把這個現象與「地震光」連繫在一起，也有人認為這是《舊約聖經》所描寫「太陽變黑、月亮變成血」的景象，認為是世界末日到來的前兆。

當陽光穿過充滿沙塵及細懸浮微粒的大氣時，較長波長的紅光與橘光更容易穿透，因此，天空會呈現鮮紅色，氣象、大氣專解釋，這其實是一種在委內瑞拉被稱為「Candilazo」的日落現象。

世衛警告存在多種疾病爆發風險

世界衛生組織（WHO）6月30日警告，委內瑞拉爆發傳染病的風險正急劇上升，當地可能爆發多種傳染病疫情，包括麻疹、白喉、百日咳、黃熱病、登革熱、基孔肯雅熱、寨卡病毒、奧羅普切熱以及瘧疾。

WHO指，受災區震前疫苗接種率偏低，加上大批醫護人員流失，令疫情雪上加霜。