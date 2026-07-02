委內瑞拉地震升至2295死　多國救援隊攜手營救受困廢墟8天男

委內瑞拉雙強震發生以來已第八天，死亡人數增至近2300人。雖然尋獲更多生還者的希望愈來愈渺茫，但援救人員正攜手拯救一名受困廢墟八天的男子，為災區帶來一線希望。



在委內瑞拉北部沿海城市卡蒂亞拉馬爾，法媒記者目擊數百名救難人員致力於從一棟七層樓倒塌建築下方的警衛室中，拯救一名受困八天的43歲保安員吉爾。

來自委內瑞拉、智利、美國、葡萄牙等地的救援隊連續三天日夜施救，距離吉爾所在位置僅約一米，但由於周圍建築結構不穩，救援人員必須謹慎挖掘，以免引發進一步坍塌。

吉爾的妻子說，來自多個國家的救援人員齊心協力營救丈夫，「簡直是個奇蹟」。

截至星期三（7月1日）的官方死亡人數已升至2295人，傷者1萬1267人，近1萬3000人無家可歸；聯合國估計還有5萬人下落不明。

委內瑞拉代總統羅德里格斯宣布全國為死難者哀悼七天，並強調當局將繼續展開搜救及災後重建。

2026年1月5日，委內瑞拉加拉加斯，圖為代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在國會上發表講話。（Getty）

隨着黃金救援期已過，災區焦點逐漸轉向生存問題。許多災民仍露宿街頭，糧食和飲用水短缺，救濟物資供不應求。有災民形容，領取食物時場面混亂，「人們幾乎為了食物打起來」。

此外，四名警員被民眾逮到在廢墟偷竊，並已被停職和遭到逮捕。

美媒報道，災區救援工作也因燃料短缺受阻。儘管委內瑞拉擁有聚成全球最大的石油儲量，一些挖掘機卻因缺乏燃料而無法開動，民眾須徒手挖掘瓦礫嘗試救出受困者，引發對政府救災不力的強烈怒火。

世界衛生組織警告，當地醫療體系承受巨大壓力，加上災前疫苗接種率偏低，麻疹、白喉等疾病爆發風險正在上升。

本文獲《聯合早報》授權轉載

