特朗普發表美國建國250年演說：這只是美國黃金時代的開端

美國總統特朗普（Donald Trump） 7月4日晚就美國獨立250週年發表演說，內容圍繞紀念美國企業、譴責「共產主義者」，以及再次吹噓他在任期間的政績。在開場白中，他如以住的集會上一再聲稱國家「比以往任何時候都」狀況更好，他還對着歡呼的人群說：「美國夢回來了！」他指，「這只是美國黃金時代的開端」，美國的命運「由上帝書寫」，並稱「上帝保佑美國」。



特朗普周六上台講話時，首先感謝了那些不顧惡劣天氣和先前疏散行動前來參加活動的民眾，他承認當日的天氣為演講帶來挑戰，他對等候的民眾說：「如果你覺得這很容易，那就大錯特錯了。」

特朗普在演講中一再提及「共產主義」的幽靈，並將其比喻為必須切除的癌症。但他並未提及民主黨人，前總統拜登（Joe Biden）、奧巴馬（Barack Obama），或是他此經常批評的其他一些國內反對派對象。

他還談及「拯救美國法案」的投票改革、試圖廢除出生公民權的行政命令，以及保護第二修正案（即擁槍權）的努力。

此外，他亦提到了他在海外的干預行動，包括美軍在委內瑞拉生擒總統馬杜羅（Nicolás Maduro），還有美以針對伊朗的軍事打擊行動。

演講期間，特朗普展示了一面他聲稱是美國最早的國旗之一，並大力宣揚美國理念。他說：「這面國旗的歷史可以追溯到1777年，上面有13顆星和13條條紋，代表7月4日宣布獨立的13個州。」

7月4日，曾親歷珍珠港事件的104歲陸軍上尉Ken Schubring，受到了人群的熱烈歡呼。（Reuters）

他補充指，這些旗幟「見證了許多歷史」，並深情地回憶起美國獨立戰爭期間的約克鎮戰役（Siege of Yorktown）中「勝利飄揚的星條旗」。他說：「在國家廣場，我們慶祝自由戰勝暴政，自由戰勝壓迫，以及美國精神自1776年7月4日至2026年7月4日的永恆勝利。」

特朗普之後向站在這面古老國旗前的退伍老兵致敬。這些老兵包括美國在過去一個世紀參與的各項衝突中的退伍軍人，例如二戰、韓戰和越戰。其中，曾親歷珍珠港事件的104歲陸軍上尉Ken Schubring，受到了人群的熱烈歡呼。