熱浪襲歐破紀錄高溫逾4000死　肯特強制限水巴黎塞納河開消暑泳區

被專家成為歐洲有史以來最嚴重的熱浪尚在持續，這場熱浪光是在法國、西班牙、比利時和荷蘭，就有超過4000人因6月的熱浪而死亡，當時氣溫飆升至攝氏40度以上。對此，不同國家陸續有應對之策，在英國，肯特郡強制執行限水令，令設多個強烈建議節水區，法國巴黎則連續第2年開放塞納河消暑泳區。



熱浪衝擊西歐 奪至少4755人生命

《歐洲新聞台》（Euronews）引述各國初步數據指，6月下旬席捲歐洲部份地區的熱浪導致氣溫創歷史新高，西歐多個國家共4,000多人死亡，其中，法國自6月22日起的一週內新增2025死，比利時6月18日至29日新增1222死，西班牙6月至少有1028人死於與高溫相關的疾病。

至於荷蘭，6月22至28日這一周新增約480死，其中80歲及以上人群受影響最大。

法國巴黎塞納河開消暑3泳區

巴黎市政府開放3處位於塞納河（Seine）沿岸的游泳區域，幫助市民及遊客消暑納涼，那分別是Bras Marie區、Grenelle區和Bercy區。

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英國肯特郡強制執行「軟管禁令」

熱浪持續衝擊英國，東南水務7月3日頒布「軟管禁令」（Hosepipe Ban），限制肯特郡居民使用軟管用於非必要活動，例如澆灌花園或洗車、洗庭院或窗，注水入浴缸或游泳池，充氣嬉水池（即充氣泳池）、池塘或噴泉也不行，違者最高可處以1,000英鎊罰款，不過在某些特殊情況下也能豁免。