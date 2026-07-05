金正恩觀摩姜健號驅逐艦導彈試射　該艦去年5月曾船尾擱淺

朝中社7月5日報道，5000噸級新型驅逐艦「姜健」號戰鬥系統性能評估試驗於上周五舉行，朝鮮國務委員會委員長金正恩親自到場觀摩試驗，並指示該艦在兩個月內列裝。去年5月，姜健號首次下水時發生重大事故，艦體側傾，船尾擱淺。事故發生僅22天後，朝方就將該艦打撈出水並強行舉行下水儀式，但外界一直質疑其能否正常運作。



報道指，姜健號驅逐艦當日進行了戰略巡航導彈試射，並對艦炮、自動機關炮、電子戰裝備等主要武器系統進行了試驗。此次試驗旨在檢驗並確認該艦搭載的各類武器系統的實戰適用性。

金正恩表示，朝鮮近期武器系統研發進展顯示出「朝鮮式海軍戰鬥系統」的發展潛力，有助於提升朝鮮軍隊戰略行動準備態勢。他還提出發展海上及水下戰鬥系統、拓展軍事行動海域的階段性任務，並強調將採取國家層面措施，繼續加強在守護國家海上主權，行駛戰爭遏制力上發揮重要作用的海軍戰力。

7月3日，金正恩在朝鮮境內某處秘密地點對新建的海軍驅逐艦「康昆號」的作戰系統進行評估，其中包括試射一枚戰略巡航飛彈。（Reuters）

金正恩在勉勵艦船及武器系統研究機構有關人士後，指示海軍走完姜健號試驗流程，並在兩個月內完成列裝。