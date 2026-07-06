歐洲熱浪｜法國40°C　山火持續疏散逾萬人　環法單車賽禁公眾觀戰

新一輪熱浪再襲歐洲，其中法國多地氣溫將再次回升至攝氏40度，法國氣象部門7月5日將16個省份列入高溫橙色警報範圍，主要位於法國西南部和南部地區；當地山火持續肆虐，逾萬人被疏散。另外，英國本週也將迎來新一浪高溫天氣，部分地區氣溫將高達34度。



法國氣象部門預測，法國西南部大部分地區氣溫週一將達到36至39度; 朗格多克-魯西永地區（Languedoc-Roussillon）的多個地方氣溫則可達40度; 而巴黎等地氣溫將升至33至36度。

氣象學家認為，法國正處於一個「巨大暖高壓系統的中心」，可能導致「持續且強烈的高溫天氣」。熱浪將於週一起逐步蔓延至法國大部分地區，在未來數日部份地區的氣溫更可能高達41度。

6月30日，法國盧瓦爾-大西洋省乾旱加劇，法國消防員和農民在格蘭奧弗訥省的農場附近撲滅山火。（Reuters）

法國西南部的山火目前仍然嚴峻，而東比利牛斯山脈上週六晚上發生新的山火，疏散人數超過萬人。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）稱，過火面積已達2000公頃。 持續高溫導致當地植被異常乾燥，加大滅火難度。

環法單車賽第3站禁公眾觀戰

由於大火未受控，環法單車賽宣布第3站賽事禁止公眾觀戰。

英國方面，週日氣溫預計將達29度，週一氣溫預計將高達31度，東南部部分地區可能會宣布進入熱浪狀態。英國氣象局表示，週四東南部地區氣溫將達到高峰34度。

6月27日，英格蘭東南部仍處於琥珀色極端高溫預警狀態，持續的熱浪席捲而來。圖為倫敦海德公園。（Reuters）

上週，諾福克郡林伍德（Lynford）的氣溫達到了37.7度，創下了英國6月份的暫定最高氣溫紀錄。這項紀錄打破了英國先前保持的6月份最高氣溫紀錄35.6度，該紀錄可追溯至1976年。