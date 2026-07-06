勞爾卡斯特羅之孫稱願與美國談判 將在適當條件下釋放政治犯
撰文：韓學敏
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古巴前總統勞爾·卡斯特羅（Raul Castro）的孫子羅德里格斯·卡斯特羅（Raul Guillermo Rodriguez Castro）7月6日在接受《今日美國》訪問時表示，願意與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）談判。
羅德里格斯·卡斯特羅在6月於哈瓦那表示：「我可以與美國指定的任何人談判。如果有機會，（當然包括）特朗普。」他又表示，古巴願意在適當條件下釋放「被視為政治犯的人」。
今年5月，美國對勞爾·卡斯特羅提出謀殺指控，標誌著這對冷戰宿敵的關係跌至新低。特朗普正推動古巴政權更迭，而卡斯特羅家族自其兄長菲德爾·卡斯特羅（Fidel Castro）1959年領導革命以來，一直執政至今。
同在5月，古巴公布一份數千名囚犯的特赦名單，是根據4月頒布的一項法令作出的決定，形容此舉為「人道主義和主權姿態」。當時古巴正與美國就一系列爭議問題談判，包括政治犯問題。
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