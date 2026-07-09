美媒：特朗普政府被批失職　致數千高端晶片流向中國

美國對華強硬派指責特朗普政府的有關機構，沒能有效履行遏制中國獲取美國先進技術的職責，可能已經讓北京在去年5月取得了數千枚美國的高端晶片。



美國政治新聞網站Politico星期三（7月8日）報道，它分析美國聯邦公報後發現，特朗普政府已數月未更新禁止獲取美國技術的外國企業黑名單。此外，出口許可證申請不斷積壓，遲遲未獲審批，制定新規的速度也降至20年來的最低水平。

美國商務部屬下的工業與安全局（BIS）負責針對先進半導體及人工智能（AI）模型關鍵組件的外銷制定限制措施，並確保這些措施受嚴格遵守。

Politico訪問的六名BIS前官員和六名與白宮親近者都說，決策延誤導致BIS的核心運作陷入停滯。

受訪的前官員和白宮對華鷹派把問題歸咎於BIS局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）和商務部長盧特尼克，認為兩人領導不力。

2026年3月31日，美國華盛頓特區白宮橢圓辦公室，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在簽署行政命令儀式上，與美國總統特朗普（Donald Trump）並肩交談。（Reuters）

一名前官員指出，凱斯勒原為貿易律師，專長在於處理有關外國企業以不公平手段削弱美國同業競爭力的法律糾紛，但對於制定出口管制政策，他卻是門外漢。

批評者指出，由於BIS日益陷入政策癱瘓狀態，監管規則制定陷入停滯、待批許可證積壓，那些可能對美國構成國安風險的外國企業得以規避商務部的黑名單，導致敏感技術有更大的空間流向中國和其他敵對國家。

由於BIS行動滯緩，共和黨與民主黨國會議員近期已提出法案，試圖收緊美國AI晶片出口管制，並堵塞現有漏洞。

針對被指決策和運作停滯，BIS發聲明斥之為「虛假陳述」。它還指出，自從特朗普去年初重新入主白宮，上述出口許可證的申請不再只是戳蓋「橡皮圖章」式的自動審批。它說，去年此類許可證申請的平均處理時間為62天，速度慢於往屆政府。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

另一方面，美國科技新聞媒體The Information周三（7日）報道，中國計劃允許國內頂尖人工智能企業購買數量有限的英偉達H200晶片。

據報道，中國政府官員已告知阿里巴巴、字節跳動和DeepSeek等企業，它們將獲准購買部分用於開發AI模型的H200晶片，但相關企業須說明所需晶片的數量和用途才可獲得批准。

中國駐美使館發言人劉暢發聲明說，中方在美國晶片出口問題上保持一貫立場。「我們主張中美通過合作實現互利共贏，反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化。」

H200晶片已成為中美博弈的焦點之一。儘管特朗普去年12月批准英偉達向中國銷售這款晶片，但中國政府遲遲未開綠燈，部分原因在於中國擔心大量美國設計的AI晶片湧入會阻礙本土晶片產業的發展，並且帶來網絡安全風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

