朝中社：金正恩與王滬寧在平壤舉行會談

朝鮮官方朝中社7月17日報道，朝鮮領袖金正恩16日與到訪平壤的中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。雙方在會談中表示，將致力於落實中國國家主席習近平上月訪問朝鮮時所達成的共識。



路透社報道，這是繼習近平6月訪問朝鮮後，中朝最新一次高層交流，反映在朝俄關係日益密切的背景下，北京正致力加強對這個傳統盟友的影響力。

朝中社報道，由王滬寧率領的中國黨政代表團，應朝鮮邀請於15日抵達平壤，期間曾到紀念韓戰陣亡中國士兵的紀念碑致敬，並參觀了朝鮮勞動黨中央幹部培訓學校，以及安放金日成和金正日遺體的錦繡山太陽宮。

另外，中國外交部公布，王滬寧同日曾出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念招待會，強調中方願同朝方一道，堅決落實好習近平同金正恩達成的重要共識，弘揚優良傳統，牢牢把握中朝關係前進航向。