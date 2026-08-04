美國環孢子蟲病疫情擴大　密歇根州兩人死亡成首例

美國密歇根州衛生部門8月3日公布，該州兩名感染環孢子蟲病（Cyclospora）的患者死亡，為美國爆發全國疫情以來，首次有死亡個案。當局表示，該兩名患者本身均有嚴重慢性病，或受環孢子蟲病及脫水影響，導致加劇病情。



圖為2026年7月20日，美國生菜供應商Taylor Farms位於墨西哥的分公司。（Reuters）

密歇根州衛生部門統計，該州確診的環孢子蟲病個案累計11,234宗，其中193人需住院治療。該部門補充說，環孢子蟲病通常並不危及性命，在美國造成死亡的個案罕見。

據指出，環孢子蟲病是由寄生蟲引起的腸道感染。潛伏期約2到14天，常見症狀包括腹瀉、惡心及其他腸胃不適症狀。

疾病控制與預防中心（CDC）截至7月31日的數據顯示，自5月1日以來，45個州共錄得至少6,707宗確診環孢子蟲病，懷疑個案共超過11,500宗。其中，包括密歇根州在內的9個州份，料病例與墨西哥式連鎖快餐店TacoBell（塔可鐘）有關。

美國多個州份傳出環孢子蟲病（cyclosporiasis），位於加州的食品供應商Taylor Farms被指是源頭。（Getty Images）

該快餐店供應的切絲生菜疑遭這種寄生蟲污染。生菜供應商TaylorFarms已自願回收涉事生菜，而生菜的生產地為墨西哥中部。

CDC表示，已獲悉密歇根州的兩宗死亡個案。該機構此前表示，仍在調查其他州份的個案源頭。