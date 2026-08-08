颱風白海豚襲沖繩至少5傷　萬戶續停電　奄美大島酒廠屋頂遭吹走

強颱風白海豚吹襲日本沖繩等地，據日媒報道，截至8月8日上午11時，約1.5萬家庭仍然停電。惡劣天氣導致當地至少5人受傷，一名101歲老伯伯遭強風吹跌，頭部受傷。在鹿兒島縣奄美大島，當地有燒酒廠的屋頂遭吹走。



日媒TBS報道，奄美大島的龍鄉町山田酒造的燒酒廠屋頂遭強風吹走，社長山田隆博表示，為防止進水，已為儲藏罐和一些設備加上蓋子，機器和其他設備都被水浸濕，須檢查是否運作正常才能再次使用。

日本氣象廳2026年8月8日發布的白海豚未來路徑預測圖（氣象廳網站）

截至8月8日中午，白海豚以每小時15公里速度在沖繩縣久米島西北160公里的海面上向西北偏西方向移動。日媒報道，沖繩那霸市自8日清晨起斷斷續續出現暴雨，多地報告有樹木倒塌、路標損壞及建築物受損。

那霸機場航廈於7日全天關閉，至8日上午11點重新開放，但表明有關航班營運狀態，要查看各航空公司發布的最新公告。

據《沖繩時報》報道，沖繩今歸仁村一名101歲老伯伯在自家門外上廁所時，遭強風吹跌，頭部受傷流血。另外在沖繩本部町，一名60多歲男子在完成防風準備工作後，從梯子上下來時不慎摔倒，扭傷手腕，兩人均送醫，幸為輕傷，無生命危險。

日本放送協會（NHK）報道，雖然預計白海豚將逐漸離開沖繩，但由於移動速度緩慢，影響可能會持續較長時間，預計到8月9日中午的24小時內，沖繩、奄美、九州南部的降雨量預計最多均將達到120毫米。