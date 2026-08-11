哥倫比亞7.4級地震　至少111死87人傷　全國進入災難狀態

哥倫比亞西部8月10日發生的7.4級地震，剛於7日宣誓就任總統的德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）表示，地震至少造成111人死亡、87人受傷、1,575幢房屋受損。此外，全國6座機場基建損毁，商業航班面暫停營運。他已於震後召開災害管理特別委員會會議，宣布全國進入災難狀態。據官方及當地媒體報道。全國多地均有建築物倒塌，據知仍有人受困。



2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，西南部城市卡利（Cali）有建築物倒塌，民眾從廢墟中搜救生還者。（Reuters）

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，佩雷拉（Pereira）有建築物倒塌，民眾從廢墟中搜救生還者。（Reuters）

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，西南部城市卡利（Cali）有建築物受損。（Reuters）

多地有建築物倒塌 有人被困

路透社報道，美國地質調查局（USGS）錄得數據，哥倫比亞這次7.4級地震的震央深度107公里，且位於人口稀少的地區，但全國各大城市均有震感。USGS警告，這次地震可能造成重大人員傷亡和財物損失，受災範圍可能十分廣泛。

據指出，目前已知最多人遇難的，是哥倫比亞西部的咖啡種植區里薩拉爾達省（Risaralda）。該省省長Juan Diego Patino表示，當地至少有42人死亡。社交平台畫面題示，地震發生時，該省首府佩雷拉（Pereira）有建築物倒塌，揚起滾滾塵土和碎片。

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，社交平台的畫面顯示，西南部城市卡利（Cali）有醫院外牆於地震時受損塌下。（Social Media/via REUTERS ）

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，中部城市馬尼薩萊斯（Manizales）有教堂塔樓受損。（Social Media/via REUTERS ）

地震考驗新政府 總統上台僅幾日

西南部城市卡利（Cali）為哥倫比亞最大城市之一，其市長lejandro Eder表示，市內至少30座建築物倒塌，仍有人受困，救援人員仍於其中10處建築物進行救援。當地電視台的畫面顯示，消防員和紅十字會工作人員從瓦礫中救出生還者。路透社指出，該市尚未確認死亡人數。

另外，中部城市馬尼薩萊斯（Manizales）有教堂塔樓倒塌， 當地已知至少3死。哥倫比亞港口城市布埃納文圖拉（Buenaventura）也有建築物倒塌，多人被困。

路透社報道，今次地震對新政府造成考驗。剛就任總統幾天、從未擔任過任何公職的德拉埃斯普列利亞表示，他將暫停原定的活動，全力領導應急協調工作。