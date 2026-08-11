哥倫比亞7.4級地震　增至132人亡　中使館：未有中國公民傷亡

哥倫比亞西部8月10日發生7.4級地震，是當地進入21世紀以來的最強烈地震。這場天災導致當地出現大量傷亡，哥倫比亞政府指，全國32個城市受到今次地震嚴重影響，至今死亡人數增至132人，另外有570人受傷。



中國駐哥倫比亞大使館則表示，使館在地震後即時啟動應急機制，全面排查中國公民在當地受災情況，目前尚未接到中國公民傷亡報告。

這場地震發生於10日早上大約7時半，震央位於首都波哥大以西大約400公里城鎮 San Jose Del Palmar，震源深度107公里，全國各大城市均有震感。哥倫比亞政府其後宣布全國進入災難狀態，國際社會亦紛紛表達關注。

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，西南部城市卡利（Cali）有建築物受損。（Reuters）

美國國務院形容事件令人難過，華府承諾向哥倫比亞緊急撥款1550萬美元，用於提供臨時帳篷及物資，並表示已隨時準備提供協助。

歐盟、法國、西班牙、以色列、烏克蘭、巴西等國分別表明有意協助哥倫比亞處理災情，而早前兩度遭受強震打擊的鄰國委內瑞拉亦稱，已準備派遣救援人員到當地救災。

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，佩雷拉（Pereira）有建築物倒塌，民眾從廢墟中搜救生還者。（Reuters）

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，西南部城市卡利（Cali）有建築物倒塌，民眾從廢墟中搜救生還者。（Reuters）

據指出，目前已知最多人遇難的，是哥倫比亞西部的咖啡種植區里薩拉爾達省（Risaralda）。該省省長Juan Diego Patino表示，當地至少有42人死亡。社交平台畫面題示，地震發生時，該省首府佩雷拉（Pereira）有建築物倒塌，揚起滾滾塵土和碎片。

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，社交平台的畫面顯示，西南部城市卡利（Cali）有醫院外牆於地震時受損塌下。（Social Media/via REUTERS ）

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，中部城市馬尼薩萊斯（Manizales）有教堂塔樓受損。（Social Media/via REUTERS ）

地震考驗新政府 總統上台僅幾日

西南部城市卡利（Cali）為哥倫比亞最大城市之一，其市長lejandro Eder表示，市內至少30座建築物倒塌，仍有人受困，救援人員仍於其中10處建築物進行救援。當地電視台的畫面顯示，消防員和紅十字會工作人員從瓦礫中救出生還者。路透社指出，該市尚未確認死亡人數。

另外，中部城市馬尼薩萊斯（Manizales）有教堂塔樓倒塌， 當地已知至少3死。哥倫比亞港口城市布埃納文圖拉（Buenaventura）也有建築物倒塌，多人被困。

路透社報道，今次地震對新政府造成考驗。剛就任總統幾天、從未擔任過任何公職的德拉埃斯普列利亞表示，他將暫停原定的活動，全力領導應急協調工作。