澳洲路邊行李箱現「鼻環女屍」　警列謀殺案調查實為仿真性愛娃娃

澳洲新南威爾士省（New South Wales）警方8月10日公布，前一天於路邊行李箱內發現的「疑似女性屍體」的物體，經法醫檢驗證實，只是一個栩栩如生的人形公仔。SBS更直指，這個人形公仔是仿真性愛娃娃。



英國廣播公司（BBC）報道，2名男子在周末駕車出行期間，途經距離悉尼西南約230公里的奧倫村（Oallen）附近時，在路邊發現了這個行李箱。

警方9日中午12時50分左右接獲報案。休姆警區（Hume Police District）警司布拉德伯里（Linda Bradbury）10日早上曾宣布展開謀殺案調查，引發外界高度關注。惟數小時後，警方收回說法。

布拉德伯里表示，法醫及調查人員到場詳細檢驗後，確認箱內物品並非人類遺體。她指，這個公仔穿着衣服、有頭髮和鼻環，身上更帶有類似瘀傷及擦傷的痕跡，「物品最初確實被人誤以為是人類遺骸，它們看起來非常逼真」。

警方強調，他們已按足所有程序處理現場，盡量不作干擾以維持調查完整，因此對今次處理手法「並無遺憾」。

布拉德伯里提到，2名男子停車休息時意外發現涉事行李箱，形容事件對他們而言是「相當震驚的發現」。

她讚揚二人做了「正確決定」，那就是即時報警。布拉德伯里又稱，案件現已結束調查，警方將聯絡他們，告知箱內並非人體殘骸。