美媒：美國駐中東使館準備長期精簡人員

美媒引述消息人士透露，由於與伊朗的戰事短期內無望解決，美國國務院正要求駐中東使館制定預案，以便在僅保留少量駐地人員的情況下維持運作。



美媒引述消息人士報道，對於此前已撤離中東崗位的相關人員，當局正愈來愈多地允許他們選擇縮短任期。

消息人士指出，這些計劃尚未最終敲定，目前也不清楚是否會在所有處於縮編狀態的使館實施。不過，這些動向顯示，面對戰事進一步升級的威脅，美國國務院並不預期中東地區的人員配置能在短期內恢復正常。

美國國務院一名發言人告訴美媒，不會討論內部審議或針對特定駐外機構的應急預案，但指國務院會根據實地情況持續評估各外交使團的安全與人員配置狀況，並適時調整人員規模。

今年2月下旬美伊戰爭爆發後不久，美國國務院下令中東地區幾乎所有外交機構的非緊急崗位人員及家屬撤離。

2026年6月17日，法國巴黎附近的凡爾賽宮，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署美伊諒解備忘錄。（X@WhiteHouse)

這造成近六個月的不確定狀態，相關人員不清楚使館能否恢復正常運作，也不確定外交官何時能夠重返崗位。一旦「縮減運營」計劃最終敲定，對於這些處於流離失所狀態的美國外交官及家屬來說，局勢或許能變得更加明朗。

報道指，在美國和以色列發起軍事行動之前，美國國務院並未削減在中東地區大多數使館的人員配置。戰前，僅黎巴嫩和以色列分別處於「強制撤離」和「授權撤離」狀態。

短短數周內，隨着中東地區各處的美國外交設施遭到伊朗及其代理人的襲擊，美國國務院下令非緊急崗位人員及他們的家屬撤離巴林、伊拉克、約旦、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋。

美國駐科威特大使館於3月全面暫停運作，直到6月下旬才恢復針對美國公民的緊急服務，目前仍處於「強制撤離」狀態。美國駐阿曼大使館則處於「授權撤離」狀態。

人員突然縮減讓外交官及家屬倉促應對，不得不重新尋找住處，並為子女辦理回國入學手續，其中許多人原本還有數年任期。不過，由於使館縮編狀態維持多久仍不明確，這些家庭回國後難以作出長期生活安排。一旦使館恢復正常運作，他們又需迅速返回中東。

一名外交官的配偶告訴美媒，他們一家「這段時間以來一直在不同的臨時住所間輾轉」，因為無法承擔簽署長期租約後可能產生的違約費用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

