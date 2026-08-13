兩中國人在韓被捕　分別遭指偷聽美韓戰機通訊及收買軍演情報

韓國警方8月11日表示，兩名前中國退役軍人因涉嫌從事利敵活動被捕。他們分別被指截取美韓戰機與地面控制塔的通訊，以及非法收集駐韓美軍的軍演情報和武器調動資料。



韓聯社與美媒報道，其中一名60多歲中國籍男子，被指4月在距離韓美空軍駐紮地、即全羅北道群山機場不到1公里的一間酒店客房內，設置由軟件定義無線電（SDR）接收器、天線和手提電腦組成的攔截裝置，竊聽戰機與塔台之間的通訊內容。

警方10日以涉嫌一般利敵罪並違反《通訊秘密保護法》為由拘捕他。他向調查人員辯稱，自己的「嗜好」是監聽民用飛機和空中交通管制員之間的通訊，他還想監聽戰機之間的通訊。

2025年7月23日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）和韓國國旗的插圖。（Reuters）

另一名40多歲中國籍朝鮮族男子同日被捕，他被指在距離首爾市中心約90公里的平澤市駐韓美軍漢弗萊斯營附近，以經營銷售軍用物品店的方式掩蓋身份，收買在漢弗萊斯營工作的韓國女子，獲取韓美軍事訓練資料。

他涉嫌與這名女職員有戀愛關係，親自觀察並拍攝基地內部的武器移動情況，並涉嫌竊取基地內的軍用物資後在二手交易軟件上銷售。

韓媒KBS報道，據警方指，經調查，這名朝鮮族男子在社交平台上主要關注美軍相關賬號，他辯稱，自己只是收集經營軍裝店所需的情報。

報道指，由於二人均試圖通過高級手段竊取機密，警方目前正對扣押的電子設備進行數碼取證，調查所收集資訊是否已泄露給包括中國政府在內的幕後指使勢力。

案中女職員已遭解僱，但警方目前僅以背信收受罪將其立案，並正在調查其是否涉嫌普通叛國罪及違反《軍事基地法》等罪名的共犯關係。

由於相關罪名屬於「無故意則不予處罰」的條款，警方並未逮捕她。